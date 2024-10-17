75-летнего пешехода сбили в Калужской области
Авария произошла в Боровском районе около 18:50 в среду, 16 октября.
По предварительной информации полиции, 26-летний водитель «Хендая Акцент» сбил пожилого мужчину, когда тот пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу.
С травмами пенсионера отвезли в больницу.
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