20-летняя калужская спортсменка погибла в ДТП

Прощание с пловчихой Таисией Крысовой пройдет 16 октября в селе Красное Боровского района, сообщили в обнинской спортивной школе «Олимп».

В 12:00 родные и близкие соберутся в храме Архангела Михаила.

Семья девушки просила не приносить на прощание искусственные цветы.

Спортсменка погибла в аварии в Московской области в конце прошлой недели.

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