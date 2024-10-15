20-летняя калужская спортсменка погибла в ДТП
Прощание с пловчихой Таисией Крысовой пройдет 16 октября в селе Красное Боровского района, сообщили в обнинской спортивной школе «Олимп».
В 12:00 родные и близкие соберутся в храме Архангела Михаила.
Семья девушки просила не приносить на прощание искусственные цветы.
Спортсменка погибла в аварии в Московской области в конце прошлой недели.
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