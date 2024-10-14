Жительницу Боровского района отправили в тюрьму за наркотики
33-летняя калужанка проведет шесть с половиной лет в колонии.
Пока приговор суда еще не вступил в законную силу.
Об этом 14 октября рассказала прокуратура Калужской области.
В феврале женщина, решив заработать, отдала 0,3 грамма запрещенного вещества в своем подъезде. Наркотик был сбыт участнику оперативно-розыскном мероприятии «проверочная закупка».
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