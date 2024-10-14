Кухня в Боровском районе сгорела из-за неосторожного обращения с огнем

Пожар произошел около 8:30 утра в воскресенье, 13 октября, в деревне Кабицыно.

Горел частный дом на улице Шахматной.

По предварительным данным МЧС, к возгоранию привела неосторожность при приготовлении пищи. Никто не пострадал.

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