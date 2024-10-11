Стали известны подробности о пожаре в Боровске
Днем 10 октября там горела квартира в двухэтажке на улице Николая Рябенко, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Выгорела вся кухня. Также закопчен подъезд.
Ожоги получил 58-летний мужчина. Его госпитализировали в БСМП Калуги.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
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