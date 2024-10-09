Дача сгорела в Боровском районе

Пожар произошел поздно вечером во вторник, 8 октября, в СНТ «ФЭИ-1» на территории деревни Машково.

От дома на улице Центральной почти ничего не осталось.

Очевидцы в соцсетях писали о громком звуке во время этого пожара. Там мог взорваться газовый баллон.

Никто из людей не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

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