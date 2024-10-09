Дача сгорела в Боровском районе
Пожар произошел поздно вечером во вторник, 8 октября, в СНТ «ФЭИ-1» на территории деревни Машково.
От дома на улице Центральной почти ничего не осталось.
Очевидцы в соцсетях писали о громком звуке во время этого пожара. Там мог взорваться газовый баллон.
Никто из людей не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.
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