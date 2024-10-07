Жительница Боровска прописала в квартире 63 мигранта
При этом никто из иностранцев с 51-летней женщиной не жил, сообщили 7 октября в прокуратуре Калужской области.
С каждого иностранца подозреваемая брала от одной до трех тысяч рублей.
На женщину завели уголовное дело. Боровчанке грозит до пяти лет лишения свободы.
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