Жительница Боровска прописала в квартире 63 мигранта

При этом никто из иностранцев с 51-летней женщиной не жил, сообщили 7 октября в прокуратуре Калужской области.

С каждого иностранца подозреваемая брала от одной до трех тысяч рублей.

На женщину завели уголовное дело. Боровчанке грозит до пяти лет лишения свободы.

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