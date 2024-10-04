В Боровске руководителя компании-застройщика признали виновным в мошенничестве

Суд приговорил 54-летнего Александра Хакаю к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили 3 октября в прокуратуре Калужской области.

В 2014 году он продал жильцам многоквартирного дома землю, расположенную под их квартирами.

Ущерб оценили в полтора миллиона рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.