В Боровске руководителя компании-застройщика признали виновным в мошенничестве
Суд приговорил 54-летнего Александра Хакаю к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщили 3 октября в прокуратуре Калужской области.
В 2014 году он продал жильцам многоквартирного дома землю, расположенную под их квартирами.
Ущерб оценили в полтора миллиона рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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