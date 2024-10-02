В Боровске построят Школу искусств

Об этом сообщили 2 октября в районном информационном центре.

Школа должна появиться за федеральные деньги в 2026 году.

Строить ее собираются на улице Мира в районе фонтана «Девочка с зонтиком».

За счет районного бюджета пройдет проектирование.

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