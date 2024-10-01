59 мигрантов фиктивно прописала жительница Боровского района

Она зарегистрировала их в своем доме с февраля по май нынешнего года, хотя на самом деле никто из иностранцев там не жил, сообщили 1 октября в полиции Калужской области.

На 51-летнюю женщину завели уголовное дело.

По версии следствия, с каждого мигранта подозреваемая брала по 1000 рублей.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

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