59 мигрантов фиктивно прописала жительница Боровского района
Она зарегистрировала их в своем доме с февраля по май нынешнего года, хотя на самом деле никто из иностранцев там не жил, сообщили 1 октября в полиции Калужской области.
На 51-летнюю женщину завели уголовное дело.
По версии следствия, с каждого мигранта подозреваемая брала по 1000 рублей.
Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
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