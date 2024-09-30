Три человека погибли в сгоревшем «Фольксвагене»
Стали известны подробности о смертельном ДТП в Боровском районе, которое произошло рано утром в воскресенье, 29 сентября.
По предварительным данным полиции, водитель «Фольсквагена Пассат» двигался со стороны Коростелево в сторону Боровска, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Ладу Веста».
После этого «Фольксваген» загорелся.
Находившиеся в «Пассате» водитель и двое пассажиров погибли.
В больницу с травмами также попали водитель и пассажир «Лады».
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства.
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