Три человека погибли в сгоревшем «Фольксвагене»

Стали известны подробности о смертельном ДТП в Боровском районе, которое произошло рано утром в воскресенье, 29 сентября.

По предварительным данным полиции, водитель «Фольсквагена Пассат» двигался со стороны Коростелево в сторону Боровска, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в «Ладу Веста».

После этого «Фольксваген» загорелся.

Находившиеся в «Пассате» водитель и двое пассажиров погибли.

В больницу с травмами также попали водитель и пассажир «Лады».

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.