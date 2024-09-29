Уголовное дело возбудили после ДТП в Боровском районе

Смертельная авария произошла в деревне Тишнево рано утром 29 сентября.

Напомним, по предварительной информации региональной прокуратуры, столкнулись «Лада Веста Кросс» и «Фольксваген Пассат»

Погибли три человека. Еще двоих госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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