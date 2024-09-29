В аварии в Боровском районе погибли три человека

ДТП произошло на 14 километре дороги «Боровск-Федорино-Верея-Медынь».

Об этом сообщила региональная прокуратура.

По предварительной информации, 29 сентября около 5:50 столкнулись «Лада Веста Кросс» и «Фольксваген Пассат».

В результате происшествия три человека, которые находились в «Фольксвагене», погибли на месте.

Еще двоих госпитализировали в Боровскую ЦРБ.

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