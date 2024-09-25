Житель Боровского района предстанет перед судом за квартирные кражи, совершенные более девяти лет назад

34-летнего мужчину обвиняют в пяти преступлениях. 25 сентября об это сообщила прокуратура Калужской области.

По версии следствия, с октября 2015 по апрель 2017 года он совершал квартирные кражи, проникая в жилье и похищая ценные вещи.

Преступления оставались нераскрытыми девять лет. Но благодаря дополнительной экспертизе в этом году удалось выявить совпадение ДНК подозреваемого с биологическими следами на окурках, найденных на месте происшествия.

Сейчас калужанину грозит до шести лет лишения свободы за каждое преступление.

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