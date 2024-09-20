Жителей Боровска предупредили о полёте беспилотника
В пятницу, 20 сентября, после 16:00 виды города будут снимать с помощью квадрокоптера, предупредили в администрации города.
- Планируется запечатлеть архитектурные сооружения, парковые зоны и природные пейзажи, - говорится в официальном комментарии чиновников.
Жителей и гостей города просят не паниковать из-за полётов беспилотника.
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