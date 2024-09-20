В Калужской области легковушка врезалась в грузовик
Авария произошла около 19:30 в четверг, 19 сентября, на трассе А108 в Боровском районе недалеко от Ворсино, сообщили в МЧС.
По предварительным данным, водитель «Датсуна» выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.
Сообщается об одном пострадавшем человеке.
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