Стали известны подробности о смертельном ДТП с мотоциклистом в Калужской области

Как мы уже рассказывали, авария произошла вечером 18 сентября на трассе А108 рядом с Ворсино Боровского района.

По предварительной информации полиции, 60-летний водитель грузовика «Ситрак» выезжал со второстепенной дороги и не пропустил 40-летнего мотоциклиста.

Байкер умер от полученных травм до приезда скорой помощи.

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