На трассе в Калужской области погиб мотоциклист

Авария произошла около 19:00 в среду, 18 сентября, на дороге А108 рядом с Ворсино, рассказали в прокуратуре.

39-летний байкер на «Дукати» столкнулся с грузовиком «Ситрак». Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.

Точные обстоятельства происшествия ещё выясняются.

Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.

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