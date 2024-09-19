На трассе в Калужской области погиб мотоциклист
Авария произошла около 19:00 в среду, 18 сентября, на дороге А108 рядом с Ворсино, рассказали в прокуратуре.
39-летний байкер на «Дукати» столкнулся с грузовиком «Ситрак». Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.
Точные обстоятельства происшествия ещё выясняются.
Прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту ДТП.
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