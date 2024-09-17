Работнику, пострадавшему от несчастного случая на производстве в Боровском районе, присудили 400 тысяч рублей

Мужчина получил травмы, которые были квалифицированы, как тяжкий вред здоровью.

В октябре 2023 года с работником предприятия произошел несчастный случай. Он получил травму - ампутацию пальцев кисти рук.

Об этом 17 сентября рассказала региональная прокуратура.

Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 400 тысяч рублей.

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