34-летний мужчина погиб в перевернувшемся «Санг Йонге»
ДТП произошло вечером 14 сентября на дороге между деревнями Бортники и Серединское.
По предварительной информации, 34-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением.
Машина съехала в кювет, где перевернулась.
Автомобилист умер до приезда скорой помощи.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!