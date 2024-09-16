34-летний мужчина погиб в перевернувшемся «Санг Йонге»

ДТП произошло вечером 14 сентября на дороге между деревнями Бортники и Серединское.

По предварительной информации, 34-летний водитель превысил скорость и не справился с управлением.

Машина съехала в кювет, где перевернулась.

Автомобилист умер до приезда скорой помощи.

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