Пешехода насмерть сбили в Боровском районе
Трагедия произошла вечером 29 августа в деревне Лучны.
По предварительным данным прокуратуры, около 20:20 водитель КамАЗа сбил 57-летнего пешехода на проезжей части.
Пострадавший умер на месте.
Возбуждено уголовное дело.
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