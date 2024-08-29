«Мусор не вывозили три недели»: жители Боровского района бьют тревогу

Жалобу 29 августа опубликовали люди из деревни Комлево.

Там большое количество отходов скопилось на контейнерной площадке у дома №15 на улице Сенявина.

- Происходит полнейший беспредел с вывозом мусора, - рассказала одна из жительниц Комлево. - У нас мусор не вывозили уже на протяжении трёх недель. Стоит жара, антисанитария полная. Запах ужасный, скоро побегут крысы. Складывает экологическая катастрофа районного масштаба. Загрязняется почва, вода, воздух. Мусор разлетается по округе.

- Действительно, из-за отсутствия твёрдого покрытия перед контейнерной площадкой у регоператора нет возможности выкатить накопители для мусороуборочной техники, - пояснили в администрации района. - Это может привести к поломке колёс накопителей. Регоператор выделил бункер для временного накопления отходов, сегодня перевозчик должен его установить. В течение трех дней постараемся вывезти навалы. Кроме этого, администрация поселения планирует реконструкцию контейнерной площадки, чтобы углубить её и привести в соответствие с санитарными нормами. Документы уже отправлены в Фонд имущества для определения подрядчика и заключения контракта. Если всё пройдёт успешно, работы будут проведены осенью.

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