В Боровском районе «Матиз» улетел в кювет и перевернулся

В воскресенье, 18 сентября, в Боровском районе произошло ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Около 4 часов 50 минут утра на 92 км трассы «М-3 Украина» автомобиль «Деу Матиз» на скорости съехал в кювет и там опрокинулся.

В результате происшествия пострадали несколько человек. Подробности аварии и тяжесть травм пострадавших уточняются.

— Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 15 человек и 5 единиц техники, в том числе от МЧС 7 человек и 2 единицы техники, – уточняют в управлении.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.