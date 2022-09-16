Жительница Боровского района вырастила помидор-гигант

Огородница из города Ермолино Боровского района Калужской области Елена Кулакова вырастила в теплице на своем участке гигантский помидор.

Как сообщили в районной администрации в четверг, 15 сентября, огромный овощ весит больше одного килограмма! А точнее - 1091 грамм.

К слову, мировым чемпионом среди гигантских помидоров стал томат сорта Большой Зак, который весил 3,8 килограмма. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самый большой томат». Так что жительнице Ермолино есть к чему стремиться! В следующем году будем ждать от нее новых рекордов!

Уважаемые читатели! А что вам удалось вырастить на своих участках в этом сезоне? Пишите в комментариях! Присылайте свои фото!

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