Порно с бывшей женой выложил в соцсети житель Калужской области
Интимные снимки 44-летний мужчина из Боровского района делал в течение восьми лет – с 2015 по 2023 годы.
Потом он создал в нескольких соцсетях страницы с именем женщины и загрузил туда порно.
Все это мужчина также отправил бывшей жене в мессенджере.
По уголовной статье виновника приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили 15 июля в объединенной пресс-службе судов региона.
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