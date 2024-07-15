Порно с бывшей женой выложил в соцсети житель Калужской области

Интимные снимки 44-летний мужчина из Боровского района делал в течение восьми лет – с 2015 по 2023 годы.

Потом он создал в нескольких соцсетях страницы с именем женщины и загрузил туда порно.

Все это мужчина также отправил бывшей жене в мессенджере.

По уголовной статье виновника приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщили 15 июля в объединенной пресс-службе судов региона.

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