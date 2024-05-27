Мотоциклист погиб в Калужской области

Авария произошла около 21:00 в воскресенье, 26 мая, в районе Совхоза Боровский, сообщили в МЧС.

Байкер на «Хонде» там столкнулся с грузовиком «Ман» и «Мерседесом».

По сообщению очевидцев, мотоциклист скончался на месте ДТП. Точные обстоятельства устанавливаются.

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