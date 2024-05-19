В Боровске отметили 630-летие со дня рождения преподобного Пафнутия Боровского

Жители и гости города собрались в парке «Текижа».

Праздновали два юбилея: 630 лет со дня рождения преподобного Пафнутия Боровского и 580 лет со дня основания мужского монастыря.

Об этом 18 мая рассказал глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

- Место выбрано не случайно: именно здесь, по легенде, когда город находился под угрозой затопления, Преподобный Пафнутий махнул рукой и сказал воде: «Теки же!». Так образовался ручей «Текижа», а с ним и одноимённый овраг, - написал представитель власти.

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