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В Калужской области пропала пятилетняя девочка

Софья Фирсова, Фото: "ЧП Обнинск"
Опубликовано: 15.05.2024 00:55 0 216
В Калужской области пропала пятилетняя девочка

Судя по данным сообщества  «ЧП Обнинск», Злата шла на остановку с бабушкой в микрорайоне «Молодежный» и потерялась. Она живет в поселке «Васильки» деревни Кабицыно Боровского района. 

По предварительной информации, в последний раз девочку видели в торговом центре «Капитал», на проспекте Маркса в Обнинске в промежутке между 15 и 16 часами дня. Она была в сопровождении женщины, которая утверждала, что нашла девочку и та была в грязной одежде, из-за чего она решила купить ребенку новую. Возможно, это была родственница или знакомая семьи, но, судя по всему, на связь с родителями она до сих пор не вышла. До этого Злата была одета платье, желтую жилетку и розовые колготки.

Сейчас около дома девочки дежурит полиция и собрались местные жители.

Если вам что-либо известно о нахождении Златы, позвоните по номеру 112 или +7(953)-464-69-75.

Официальной информации на данный момент нет. 

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Софья Фирсова, Фото: "ЧП Обнинск"
Опубликовано: 15.05.2024 00:55 0 216
Тэги: происшествия
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