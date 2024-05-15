В Калужской области пропала пятилетняя девочка

Судя по данным сообщества «ЧП Обнинск», Злата шла на остановку с бабушкой в микрорайоне «Молодежный» и потерялась. Она живет в поселке «Васильки» деревни Кабицыно Боровского района.

По предварительной информации, в последний раз девочку видели в торговом центре «Капитал», на проспекте Маркса в Обнинске в промежутке между 15 и 16 часами дня. Она была в сопровождении женщины, которая утверждала, что нашла девочку и та была в грязной одежде, из-за чего она решила купить ребенку новую. Возможно, это была родственница или знакомая семьи, но, судя по всему, на связь с родителями она до сих пор не вышла. До этого Злата была одета платье, желтую жилетку и розовые колготки.

Сейчас около дома девочки дежурит полиция и собрались местные жители.

Если вам что-либо известно о нахождении Златы, позвоните по номеру 112 или +7(953)-464-69-75.

Официальной информации на данный момент нет.

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