Истребители заметили в небе над Калужской областью

Видео из Боровска утром 22 апреля опубликовал районный информационный центр.

Там отмечают, что пугаться не стоит – военные летчики тренируются перед парадом на 9 Мая.

В предыдущие годы самолеты во время таких тренировок пролетали и над Калугой.

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