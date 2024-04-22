Истребители заметили в небе над Калужской областью
Видео из Боровска утром 22 апреля опубликовал районный информационный центр.
Там отмечают, что пугаться не стоит – военные летчики тренируются перед парадом на 9 Мая.
В предыдущие годы самолеты во время таких тренировок пролетали и над Калугой.
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