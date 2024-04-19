В Калужской области возбудили уголовное дело после избиения двумя мужчинами 9-летнего мальчика
Как мы уже рассказывали, инцидент произошел на днях в Ворсино Боровского района. Дело завели по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».
По предварительным данным, бездомные собаки в течение нескольких дней таскали и грызли кур. Потом двое мужчин увидели пса рядом с мальчиком, подумали, что этого его собака, и избили.
Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат Следственного комитета.
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