В Калужской области возбудили уголовное дело после избиения двумя мужчинами 9-летнего мальчика

Как мы уже рассказывали, инцидент произошел на днях в Ворсино Боровского района. Дело завели по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц».

По предварительным данным, бездомные собаки в течение нескольких дней таскали и грызли кур. Потом двое мужчин увидели пса рядом с мальчиком, подумали, что этого его собака, и избили.

Мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Расследование уголовного дела контролирует центральный аппарат Следственного комитета.

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