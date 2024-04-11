В Калужской области избили сотрудника шиномонтажа

Проверку после публикаций в соцсетях 11 апреля начал Следственный комитет. Инцидент произошел в Боровском районе.

- В публикации сообщается, что двое мужчин причинили телесные повреждения сотруднику шиномонтажной мастерской, а затем повредили имущество в офисе его владельца, - прокомментировали в СК.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.

По одной из версии, мужчину избили представители шиномонтажа-конкурента.

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