В Калужской области избили сотрудника шиномонтажа
Проверку после публикаций в соцсетях 11 апреля начал Следственный комитет. Инцидент произошел в Боровском районе.
- В публикации сообщается, что двое мужчин причинили телесные повреждения сотруднику шиномонтажной мастерской, а затем повредили имущество в офисе его владельца, - прокомментировали в СК.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
По одной из версии, мужчину избили представители шиномонтажа-конкурента.
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