В Ермолино открыли новый фонтан

В субботу, 10 сентября, в городе Ермолино Боровского района открыли новый фонтан.

Он заработал в парке рядом с центральной площадью.

Фонтан построили в рамках программы «Комфортная городская среда». Ранее за появление именно этого объекта проголосовали местные жители, рассказал глава районной администрации Николай Калиничев.

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