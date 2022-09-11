В Ермолино открыли новый фонтан
В субботу, 10 сентября, в городе Ермолино Боровского района открыли новый фонтан.
Он заработал в парке рядом с центральной площадью.
Фонтан построили в рамках программы «Комфортная городская среда». Ранее за появление именно этого объекта проголосовали местные жители, рассказал глава районной администрации Николай Калиничев.
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