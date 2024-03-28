В Калужской области в одном из деревенских домов нашли труп мужчины
В среду, 27 марта в деревне Кабицыно Боровского района полицейские нашли мертвого 52-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.
Убийцу удалось поймать. Им оказался 50-летнмй местный житель. Он зарезал своего знакомого в ходе ссоры. У мужчины на теле остались множество следов от ударов ножом.
Подозреваемого задержали. Расследование продолжается.
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