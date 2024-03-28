В Калужской области в одном из деревенских домов нашли труп мужчины

В среду, 27 марта в деревне Кабицыно Боровского района полицейские нашли мертвого 52-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Убийцу удалось поймать. Им оказался 50-летнмй местный житель. Он зарезал своего знакомого в ходе ссоры. У мужчины на теле остались множество следов от ударов ножом.

Подозреваемого задержали. Расследование продолжается.

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