В Калуге вынесли приговор педофилу-дальнобойщику из Татарстана

Летом 2022 года в Ворсино Боровского района 56-летний мужчина совершил развратные действия в отношении четырех девочек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Приговор по делу 25 марта вынес областной суд.

Виновника приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В пользу каждой из девочек с него также взыскано по 150 тысяч рублей.

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