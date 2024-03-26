В Калуге вынесли приговор педофилу-дальнобойщику из Татарстана
Летом 2022 года в Ворсино Боровского района 56-летний мужчина совершил развратные действия в отношении четырех девочек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Приговор по делу 25 марта вынес областной суд.
Виновника приговорили к девяти годам колонии строгого режима. В пользу каждой из девочек с него также взыскано по 150 тысяч рублей.
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