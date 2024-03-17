Минздрав передал автомобили районным больницам Калужской области

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В пятницу, 15 марта, в Боровскую и Жуковскую районную больницу передали передвижные ФАПы и автомобили, сообщает минздрав Калужской области.

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