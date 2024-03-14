На 17-летнего парня в Калужской области завели дело о реабилитации нацизма

Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Он родом из Смоленской области, но запрещенные публикации в интернете делал, находясь на территории Боровского района, рассказали 14 марта в Следственном комитете.

Задерживали юношу сотрудники ФСБ. Сейчас ведется расследование.

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