В Боровской детской школе искусств прошел праздничный концерт

В Боровской детской школе искусств прошел концерт для мам и бабушек учеников, сообщает администрация Боровского района.

Ребята выступили с музыкальными подарками в честь Международного женского дня.

Гости испытали множество положительных эмоций.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.