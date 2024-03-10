В Боровской детской школе искусств прошел праздничный концерт
В Боровской детской школе искусств прошел концерт для мам и бабушек учеников, сообщает администрация Боровского района.
Ребята выступили с музыкальными подарками в честь Международного женского дня.
Гости испытали множество положительных эмоций.
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