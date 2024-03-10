В Боровске лоб в лоб столкнулись «Шкода» и «Газель»

В субботу, 9 марта, в Боровске произошло ДТП, сообщает региональное МЧС,

Около 15 часов 40 минут в микрорайоне Роща на улице Шмидта лоб в лоб столкнулись «Шкода» и «Газель». В аварии пострадал человек, ему понадобилась помощь медиков.

На месте работали спасатели МЧС, патруль ГИБДД и работники скорой помощи. Тяжесть травм пострадавшего как и причины ДТП уточняются.

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