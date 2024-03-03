В Боровске провели смотр техники для чрезвычайных ситуаций

В воскресенье, 3 марта, глава Боровского района Николай Калиничев проверил готовность технику на готовность к паводку и пожароопасному сезону.

- Вместе с управлением МЧС осмотрел технику всех служб района. Она используется в случае пожаров, палов травы и других ЧС, - сказал Николай Калиничев.

Добровольные пожарные команды, энергетики, газовики, коммунальные предприятия и спасатели МЧС - техника всех служб готова к реагированию.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.