В Боровске провели смотр техники для чрезвычайных ситуаций
В воскресенье, 3 марта, глава Боровского района Николай Калиничев проверил готовность технику на готовность к паводку и пожароопасному сезону.
- Вместе с управлением МЧС осмотрел технику всех служб района. Она используется в случае пожаров, палов травы и других ЧС, - сказал Николай Калиничев.
Добровольные пожарные команды, энергетики, газовики, коммунальные предприятия и спасатели МЧС - техника всех служб готова к реагированию.
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