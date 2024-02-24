В Боровском районе горел дачный дом
В пятницу, 23 февраля, в деревне Машкова Боровского района произошел пожар, сообщает региональное МЧС.
В 16 часов 29 минут поступило сообщение, что горит дачный дом в СНТ «ФЭИ-1».
Люди не пострадали.
Причины пожара предстоит установить специалистам. На место направлен инспектор ГПН.
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