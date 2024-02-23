Боровский район поделился опытом привлечения медиков на коллегии регионального минздрава

В четверг в Калуге прошла коллегия калужского минздрава, где опытом соцподдержки медиков поделился глава Боровского района Николай Калиничев.

Для привлечения и удержания специалистов в районе введен ряд доплат от муниципалитета, медикам предоставляют служебное жилье, а условия работы врачей стараются сделать комфортнее.

В 2023 году 26 специалистов трудоустроились в медучреждения Боровского района.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в этот день наградил главврача ЦРБ Боровского района Наталью Огородникову. В 2023 году она спасала жизни бойцов и жителей ЛНР.

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