Боровский район поделился опытом привлечения медиков на коллегии регионального минздрава
В четверг в Калуге прошла коллегия калужского минздрава, где опытом соцподдержки медиков поделился глава Боровского района Николай Калиничев.
Для привлечения и удержания специалистов в районе введен ряд доплат от муниципалитета, медикам предоставляют служебное жилье, а условия работы врачей стараются сделать комфортнее.
В 2023 году 26 специалистов трудоустроились в медучреждения Боровского района.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в этот день наградил главврача ЦРБ Боровского района Наталью Огородникову. В 2023 году она спасала жизни бойцов и жителей ЛНР.
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