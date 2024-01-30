В Калужской области задержан мужчина, которого обвиняют в мошенничестве с землей
В Боровском районе ведется следствие по делу о мошенничестве. Задержан владелец земельных участков в Кабицыно, сообщили в прокуратуре Калужской области.
По предварительным данным, он построил таунхаусы, продавал это жилье, но право собственности на землю оставлял себе. Когда жильцы решили отказаться от услуг его управляющей компании, начались конфликты.
В эфире одного из федеральных каналов рассказали, что мужчина установил заборы между участками и брал деньги, чтобы там можно было проехать.
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