В Балабаново на переходе сбили человека
В воскресенье в 8 утра на пешеходном переходе в Балабаново сбили человека, сообщает МЧС.
На улице Боровской от «Ниссан Альмера» пострадал местный житель.
На место прибыли пожарные, медики и полиция. Подробности уточняются.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!