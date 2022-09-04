В Калужской области простились с погибшим на Украине военным
В ермолинском ДК «Полет» простились с Евгением Русиновым. Военнослужащий погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
Проститься с героем пришли многие жители Ермолино и Боровского района.
- Цинковый гроб. Залп салюта над могилой. Слезы в глазах сотен людей, пришедших проститься. Бережно свернутое знамя, переданное матери героя, - написал в социальных сетях глава администрации Боровского района Николай Калиничев. - 2 сентября Ермолино и весь Боровский район простились с Евгением Русиновым, погибшим в ходе СВО на Украине. Евгений отдал жизнь за нас с вами. За мирное небо над нашей страной, за искоренение фашизма. Вечная ему память. Самые глубокие соболезнования родным и близким. Вместе с семьёй скорбит весь Боровский район.
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