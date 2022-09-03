В День солидарности в борьбе с терроризмом в Боровске провели митинг

В субботу, 3 сентября, в городе Боровск Калужской области прошел митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Об этом сообщили в администрации Боровского района.

- В этот день мы вспоминаем не только жертв террористических актов, но и сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга, - говорится в сообщении.

В России скорбная дата установлена 21 июля 2005 года в память о трагедии в Беслане 1-3 сентября 2004 года. Во время торжественной линейки, 1 сентября, здание школы №1 захватили террористы. Три дня они удерживали 1100 человек в качестве заложников в заминированной школе. Боевики чеченского террориста Шамиля Басаева пытали заложников, оставляя их без воды и еды.

При освобождении погибли 333 человека, из них 314 заложников, в том числе 186 детей. Ранения разной степени тяжести получили 783 человека.

В память об этой трагедии на школьных линейках в последующие годы в небо выпускали белые воздушные шары. И сегодня в разных городах страны 3 сентября отмечают как скорбную дату.

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