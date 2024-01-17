«Если пожар, то сгорит деревня»: жители Калужской области жалуются на нелегальный автосервис

В деревне Мишково Боровского района местные жители жалуются, что на земле под гараж владелец организовал автосервис.

- Администрация судится с хозяином, который давно уже не живет здесь, а получает плату за аренду помещения, - рассказала жительница деревни. - Но закрыть этот автосервис или совсем убрать никак не можем. Сервис, как работал, так и работает и даже сами расширились, заняли территорию, которая была освобождена для расширения автотрассы М3. Жгут масляные тряпки, порой дышать нечем. А если пожар, то сгорит деревня.

В администрации Боровского района заверили, что занимаются этим вопросом. Ближайшее судебное заседание должно пройти 19 января.

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