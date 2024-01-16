Стало известно о состоянии мальчика, которого сбил автобус в Калужской области

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Утром 16 января в Кабицыно Боровского района автобус сбил 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.

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