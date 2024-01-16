Стало известно о состоянии мальчика, которого сбил автобус в Калужской области
Утром 16 января в Кабицыно Боровского района автобус сбил 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.
С травмами ребенка доставили в больницу.
К счастью, ребенок отделался ушибом локтевого сустава, рассказали в районном информационном центре.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!