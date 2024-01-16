Автобус сбил 11-летнего мальчика в Калужской области

Около 7 утра во вторник, 16 января, в Боровском районе сбили ребенка.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса «Мерседес» сбил 11-летнего мальчика на дороге Лапшинка - Кабицыно.

Пострадавшего школьника с травмами отвезли в больницу. На месте работают оперативные службы.

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