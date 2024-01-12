Стали известны подробности о массовом ДТП на трассе М3 «Украина» в Калужской области

В полиции сообщили подробности о массовом ДТП на 88 километре трассы М3 «Украина» в Боровском районе, которое произошло днем 12 января.

По предварительным данным, первая авария с участием трех автомобилей зафиксирована в 14:25. В ней никто не пострадал.

После этого в две поврежденные машины врезались еще четыре авто. Один человек доставлен в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают инспекторы.

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