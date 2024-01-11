В Калужской области от чиновников потребовали расчистить дорогу к домам многодетных семей

Многодетные семьи из деревни Красное Боровского района пожаловались на занесенные снегом дороги.

- Пришлось обратиться в районную прокуратуру – проверить работу ответственных чиновников, - рассказал 11 января уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников. - Жалобы жителей подтвердились.

По результатам проверки главе администрации деревни Совьяки было внесено представление об устранении нарушений.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.